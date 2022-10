Norsk supertalent til Jumbo-Visma - Sykkel

(Sykkelmagasinet): Selv om han sykler som junior også neste sesong, ønsket stortalentet Jørgen Nordhagen å få avklart framtida si allerede nå.

Det etter en sesong der han har syklet imponerende under blant annet Fredsrittet, EM i Portugal, NM, GP de Rüebliland og VM i Australia – har flere og flere lag kastet seg inn i kampen om unggutten. Deriblant norske Uno-X Pro Cycling.

Mandag formiddag ble han likevel presentert som ny rytter hos talentfabrikken Team Jumbo-Visma. Akademisjef Robbert de Groot mener det var av en viss betydning at de kom tidlig på banen i kampen om å signere den norske 17-åringen.

– Det er en rytter jeg har fulgt en periode, sier Robbert de Groot som avslører at de var blitt tipset om ham allerede da de signerte Johannes Staune-Mittet for over to over siden.

– Jeg har holdt kontakt med Jørgen siden, og sørget for å være 100 prosent sikker på at jeg var den første som møtte ham og startet opp prosessen med å gjøre ham til en mulig rytter hos oss. Han var innom og hilste på oss under treningsleiren vi hadde på Sjusjøen i desember i fjor. Den første delen av 2022 holdt han seg stort sett i gang på langrennsski, og tiltrakk seg ikke mye oppmerksomhet. Utover våren begynte andre lag og agenter å ta kontakt med Jørgen og onkelen hans som har holdt i ”agent-delen”. Jeg visste at vi var oppe mot noen sterke konkurrenter, deriblant Uno-X. Det var store lag som var ute etter ham, men jeg tror vi til slutt landet det på grunn av vår rolige tilnærming og langsiktige plan, sier De Groot til Sykkelmagasinet.

Bytter ut sykkelen fra 2012 neste år

Et moment for den yngste Nordhagen-broren, har vært å få på plass en utstyrsavtale. Han blir ikke formelt del av Jumbo Visma Academy (U23-satsingen) før 1. januar, 2024 – men vil allerede neste år kunne nyttiggjøre seg av utstyr fra satsingen, og da blant annet en Cervélo-sykkel.

Da han herjet sammen med blant andre Antonio Morgado og Emil Herzog under VM-fellesstarten i Wollongong, skjedde det på en godt brukt Scott Plasma 3 av 2012-årgang.

Det blir det altså en slutt på nå.

I tillegg følger han Tobias Foss, Johannes Staune-Mittet og Per Strand Hagenes inn i verdens kanskje aller råeste proffsatsing akkurat nå. Tour de France-vinner Jonas Vingegaard og Wout van Aert kan jo også nevnes i den sammenhengen.

– Hva er det med Jumbo-Visma og nordmenn?

– Vi har flere ting vi fokuserer på når det kommer til å bygge et sykkellag, og en av dem er kulturen. Jeg føler vi står godt til Norge både når det gjelder treningskultur og hva slags personlighet vi har. Etter hvert har vi fått et velfungerende samarbeid med NTG Lillehammer, på grunn av bakgrunnen til Tobias og Johannes. Per stammer fra en litt annet miljø, men han har også det til felles at han har kombinert ski om vinteren med sykling om sommeren. Jeg ser på Norge som et av de «heteste markedene» akkurat nå, talentmessig, og vi har lagt ned både tålmodig og arbeidskrevende innsats for å finne fram til noen av de uslepne diamantene. Jeg mener det ligger et høyt potensial i norsk sykkelsport, og for oss har det alltid vært en viktig faktor å finne fram til de rette typene for oss, sier De Groot.

– Hvilke egenskaper gjorde at dere fattet såpass sterk interesse for nettopp Jørgen?

– Vi finner ham interessant fordi han har bakgrunn fra to forskjellige idretter på toppnivået. Dessuten har han fysiske forutsetninger som er veldig spennende. Etter at vi har blitt bedre kjent med ham, har vi også sett at han er en smart fyr som har tenkt grundig igjennom hvordan han skal få en god karriere: «Hvilket miljø trenger jeg å være en del av for å utvikle meg selv beste som utøver?» Det er slike ting vi i Jumbo-Visma også har fokus på. At en 17-åring har så klare formeninger om egen karriereutvikling, har imponert meg.

Satser videre på langrenn

Nå er altså den endelige avgjørelsen tatt, noe som gjør at Nordhagen kan senke skuldrene og fokusere mot sitt siste år som junior.

De Groot lover at det også vil være tid for ham til å spenne på seg langrennsskiene.

– Jeg tror faktisk det betyr litt for ham at framtida hans nå er avklart. Nå kan han rette fokus mot å bli en enda bedre utøver, både på ski om vinteren og på sykkelen utover våren. Han kan jobbe videre sammen med treneren sin på NTG (Even Røed, vår anm.) og slipper unna mas fra agenter og andre som ønsker å snakke med ham og overbevise ham om signere for deres satsing.

Jørgen Nordhagen blir formelt del av Jumbo-Visma Academy i 2024. Han har skrevet en avtale som strekker seg ut 2027-sesongen. Det ligger implisitt i kontrakten at han skal opp på WorldTour-laget, men det er fremdeles opp til satsingen å bestemme når han eventuelt er klar for å ta det steget.

– I Jumbo-Visma er de grensene litt flytende. Vi prøver ikke å være så veldig opptatt av om det står en D eller W bak rytterens navn (D for Development, W for WorldTour), men gir heller utøveren muligheten på et høyere nivå, hvis vi føler de er klare for det, avslutter De Groot.

På sin egen hjemmeside skriver Jumbo-Visma for øvrig at skiftet opp til profflaget kan skje så tidlig som i 2025.