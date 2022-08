Nærmer seg slutten for Team Coop Sykkel - Sykkel

(Sykkelmagasinet): Det er nå klart at neste helgs Uno-X Development Weekend med lørdagens Lillehammer GP og søndagens Gylne Gutuer blir lagets to siste konkurranser i år.

Det forteller kilder til Sykkelmagasinet. Rytterne har blitt informert om at det ikke er nok midler til å fortsette driften av herresatsingen.

Laget meldte i forkant av Arctic Race of Norway at de var på desperat jakt etter flere samarbeidspartnere for å få på plass ressursene for videre drift. Dersom dette ikke lyktes ville satsingen i stedet gå mot en styrt avvikling Team Coop Sykkel.

En av rytterne som prøver å lande et tilbud for neste sesong, er Eirik Lunder. 23-åringen var proff i Gazprom-Rusvelo inntil satsingen mistet lisensen på grunn av krigen mellom Russland og Ukraina.

– For min egen del tror jeg muligheten for å sykle neste år, er ganske høy. Fremdeles er jeg litt usikker på hvilket lag det blir, sier Lunder til Sykkelmagasinet.

– Du har vært ute før og syklet ritt på høyt nivå. Hvordan vil du beskrive situasjonen for andre ryttere i samme situasjon dersom vi nå også mister Team Coop Sykkel?

– Generelt for norsk sykling vil jeg si dette er ganske kritisk. Nå har jeg tråkket systemet i noen år, og har sett at det ikke er umulig å komme seg ut. Men du skal ha UCI-ritt for å komme deg videre. Det for eksempel Ringerike SK gjør er bra, men selv det er ikke nok. Det kjører sinnssykt bra, men ingen av dem kommer seg videre enn Dare (Uno-X Dare Development Team, vår anm.). Det kommer til å bli mange norske syklister som mister muligheten framover. Jeg hadde for eksempel aldri blitt kontinentalrytter om ikke Coop hadde hatt base i Stavanger for systemet sitt. Da jeg først kom meg opp på konti-nivået fikk jeg vist fram at jeg var god nok til å ta steget videre, sier Lunder.

Får sjansen til å vise seg fram

I dagens stall er det alt klart at danske Louis Bendixen går videre til Uno-X Pro Cycling Team neste år. Denne uka har Embret Svestad-Bårdseng vist seg fram under Tour de l’Avenir, men klatreren har foreløpig ikke skrevet under en kontrakt for neste sesong.

Foran årets sesong forsterket laget seg med blant andre Andreas Stokbro og etterhvert også Lunder etter at han ble løst fra sin avtale med Gazprom Rusvelo.

I fjor benyttet for øvrig både Svestad Bårdseng og André Drege seg av nettopp Uno-X Development Weekend til å vise seg fram for den sportslige ledelsen i Team Coop Sykkel.

Det er ventet at en rekke av laget yngre krefter nå vil få muligheten til å sykle Lillehammer GP og Gylne Gutuer førstkommende helg.

– Jeg skal sykle Lillehammer GP. Der har vi med to ryttere som kan vinne. Embret (Svestad Bårdseng) kunne vunnet der alt i fjor, og jeg vil påstå at han hadde gjort det hvis ikke kjedet hadde hoppet av. Andreas Stokbro er en annen som kan henge med høyt oppe på resultatlistene, sier han.

– Du som blir holdt litt informert om situasjonen, ser du for det at Team Coop Sykkel likevel skal finne en sponsor i 12. time?

– Jeg har vært på Team Coop Sykkel lenge. På slutten av hver sesong har vi visst hvordan det sto til med økonomien. Vi har ikke klart å få inn nye sponsorer de siste to-tre sesongene. Sykling blir ikke billigere, såpass har jeg i hvert fall skjønt. De trenger ny kapital for å fortsette driften. De har vært åpne med oss om den finansielle situasjonen og de har prøvd en hel del. Jeg tror også det har litt med situasjonen i Ukrainia å gjøre. Det er mange bedrifter som holder på med handel utover i Europa, og den er også rammet nå. Det er kanskje ikke så galt som under COVID-19, men pandemien og nå den usikre verdenssituasjonen. I sum tror jeg det bidrar til å gjøre det veldig vanskelig å finne selskaper og sponsorer som har penger å bruke til å sponse sykkelsport på koninentalnivået, akkurat nå.

Lang historikk

Team Coop Sykkel er det lengstlevende kontinentallaget i norsk sykkelsport. Røttene stammer fra Team Sparebanken Vest som startet opp alt under 2004-sesongen.

Gjennom årenes løp har ryttere som Stian Remme, Gabriel Rasch, Knut Anders Fostervold, Bjørnar Vestøl, Christer Rake, Sondre Sørtveit, brødrene Roy og Morten Hegreberg, Fredrik Strand Galta, Sven Erik Bystrøm, Krister Hagen, August Jensen, Kristian Aasvold, Fredrik Dversnes og Tord Gudmestad vært innom satsingen.