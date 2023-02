Bystrøm: Derfor er vi så gode - Sykkelmagasinet

(Sykkelmagasinet): I fjor laget vi en liknende artikkel da Jan Hirt, Alexander Kristoff og Biniam Girmay kjørte inn sine første seirer tidlig på året. Både Hirt, Kristoff, Quinten Hermans og Andrea Pasqualon har siden forlatt satsingen.

De belgiske talentene Arne Marit og Rune Herregodts er blant dem som har kommet inn, men også så langt denne sesongen virker det som om Intermarché-Circus Wanty har benyttet vinterperioden godt.

De gjorde omtrent rent bord på Mallorca med to triumfer til Kobe Gossens og nyervervelsen Rui Costa. I Australia har den franske spurteren Hugo Page vist seg fram, mens Sven Erik Bystrøm har syklet med resultatansvar på de tyngste etappene.

Fasit for haugesunderen viser 7.-plass sammenlagt i Tour Down Under, samt et sent angrep sammen med Jan Schmid under Cadel Evans Great Ocean Road Race, som ble hentet inn dypt inne i flamme rouge:

– Målet var topp ti sammenlagt under Tour Down Under, og det klarte jeg. Så jeg er godt fornøyd med det. Cadel Evans Road Race er også et løp som passer meg bra. Her var taktikken «all in»-angrep mot slutten. Jeg støtet i bakken ti kilometer før mål og ble tatt igjen med 300 meter igjen, så det holdt nesten. Når man er så nærme et godt resultatet, er det selvsagt skuffende. Men det bygger også selvtillit når man klarer å prege rittet, sier Bystrøm til Sykkelmagasinet.

– Frihet til å kjøre slik jeg vil

Hvis vi igjen blar tilbake til fjoråret, er det sikkert mange som husker at Bystrøm gikk veldig bra under 2.pro-rittet i Algarve. Også der kjørte han inn topp 10-plassering sammenlagt.

På vei inn i klassikerne ble det så veldig mye tyngre, blant annet på grunn av sykdom og farens brå bortgang.

Denne gangen la han oppkjøringen til rittene i Australia til Gran Canaria. Deretter reiste han Down Under for første gang siden 2020 med mål om å henge med i toppen.

– I Intermarché har jeg friheten til å kjøre slik jeg vil, i tillegg til at jeg får bra support med posisjonering. Da blir det lettere å prestere enn forrige gang jeg var her, da jeg ble nummer 11 sammenlagt. I tillegg måtte jeg jobbe for Diego Ulissi (andremann i sammendraget) og Jasper Philipsen i spurtene, forteller han.

Klassikerne og Giro d’Italia

31-åringen har igjen fått en kanonstart på sesongen, og reiser nå videre til Omloop Het Nieuwsblad, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo, E3 Saxo Bank Classic, Gent-Wevelgem og Flandern rundt med fornyet selvtillit.

Deretter tar han seg en liten konkurransepause i påvente av Giro d’Italia.

– Jeg har fått en fri rolle i giroen med tanke på å jakte etappeseirer. I de italienske rittene og klassikerne, blir det nok litt jobbing for Biniam Girmay. Men det kan dukke opp muligheter der også.

– Dere i Intermarché-Circus Wanty har igjen åpnet sesongen forrykende. Hva tror du er årsaken til at dere kollektivt sett gjør det så bra?

– Laget har startet vanvittig bra i 2023. Jeg tror det er flere faktorer som spiller inn, men i mine øyne er det prioritert fokus på viktige faktorer som spiller inn. Jeg tenker på trening, laguttak, utstyr og andre valg som er nøye gjennomtenkt. Jeg følte ting var mer tilfeldig både i Katusha og UAE, lyder svaret.