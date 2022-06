(Sykkelmagasinet): Utfordret av absolutte toppnavn som Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Ben O’Connor, Tao Geoghegan Hart, Damiano Caruso og David Gaudu, kan det ikke sies å være annet enn utrolig gledelig å se at Tobias Halland Johannessen denne uka har vist at han holder nivået.

22-åringen fra Drøbak leverte strålende på den 7. etappen over blant annet Col du Galibier og Col de la Croix de Fer (i årets Tour de France dukker den opp igjen, men avsluttes da opp l’Alpe d’Huez) lørdag da han syklet inn til femteplass og fikk utdelt den hvite ungdomstrøya i etterkant.

– Han ser ut som en type som ikke er redd for å støte eller å gå etter de aller beste. Det virker også som om han slipper seg ned før han går helt over i rød sone – i hvert fall noen ganger. Det var en etappe under Katalonia rundt, der det først så ut som han ”fikk det” – før han kjempet seg tilbake, og det var litt sånn under lørdagens etappe og. Det er et tegn på at han har god kontroll på egne grenser, analyserer Atle Kvålsvoll.

Før årets Critérium du Dauphiné var det trønderen som sto med den beste, norske sammenlagtplasseringen i rittet: En 14.-plass fra 1990. Bak ham på lista finner vi også navn som Jostein Wilmann, Bo André Namtvedt og Carl Fredrik Hagen.

I dag ble det klart at Halland Johannesen falt ned fra 5.- til 10.-plass etter den 8. og siste etappen.

– Har vi hatt bedre klatrere enn Tobias Halland Johannessen i Norge noensinne?

– Det er det klassiske spørsmålet, da. Jeg synes det er utrolig vanskelig å sammenlikne. Det Tobias i hvert fall har vist fram er at han har utrolig høy fysisk kapasitet. Han er fortsatt ung, og vi får se om han fortsetter på det sporet han er nå. Da er det i så fall en stor sjanse for at han kan bli den klatreren vi har savnet som kan være med å kjempe helt oppi der. Det han har gjort de siste dagene, matcher det de beste i verden presterer. I den alderen han har, er det utrolig artig å se på, svarer den tidligere Wordperfect- og Z – Peugeot-proffen.

Nødt til å slippe teten på Solaison

Søndag ble sammendraget i Critérium du Dauphiné konkludert under en 137,3 kilometer lang etappe med Col de la Colombière som nest siste stigning – før mountain top finish på brutale Col de Solaison (11,4 kilometer á 9,2 prosent).

I bunnen av bakken var Jonas Gregaard nødt til å slippe, noe som gjorde at Halland Johannsessen satt isolert da Jumbo-Vismas imponerende tog begynte å male feltet i stykker.

De mest krevende partiene kom i starten, og med litt over åtte kilometer igjen til toppen, var også Uno-X-rytteren blant dem som mistet kontakten med tetgruppa. Esteban Chaves, Ben O’Connor, Jack Haig og George Bennett kjempet lengst – men det frenetiske tempoet Steven Kruijswijk holdt i teten kjørte dem alle av lasset.

Det gjorde også at både Matteo Jorgenson og Brandon McNulty – to ryttere som kunne ha utfordret trøya til Drøbak-mannen, også havnet på defensiven i det ugjestmilde terrenget.

Da Jonas Vingegaard fulgte opp med et støt fem kilometer fra toppen, var O’Connor sistemann som slapp. Opp mot toppen av Solaison ble det en ren parademarsj for nederlenderne, som selvsagt også hadde sammenlagtleder Primoz Roglic trygt plassert på danskens bakhjul.

På toppen fikk Vingegaard æren av å krysse målstreken først. Hånd i hånd med lagkompisen, som vant rittet sammenlagt. Halland Johannesen ble nummer 10 – 1 minutt og 40 sekunder bak Roglic, og sikret seg med det ungdomstrøya. Samtidig tapte han altså noen plasseringer i sammendraget.

Solid kvalitetsstempel

Å reise hjem fra Critérium du Dauphiné med trøye, fra et av de aller mest prestisjetunge ukelange etapperittene på WorldTour-kalenderen, er ikke akkurat hverdagskost.

Siden 2012 har Wilco Kelderman (ved to anledninger), Rohan Dennis, Simon Yates, Julian Alaphilippe, Emmanuel Buchmann, Pierre Latour, Björg Lambrecht, Daniel Felipe Martínez og David Gaudu maktet det. Før Halland Johannessen, altså.

– Det viser at du har vært den beste ungdommen i rittet, og det teller mye å reise hjem herfra med en trøye. Det henger veldig høyt. Ungdomstrøye og en topp 10-plassering er utrolig bra. Den får rytteren som har vært best, og det er ingen tilfeldigheter her. Du får ikke den ved å gå i et brudd underveis og får ti minutter gratis. Klarer du å ta en slik trøye presterer du opplagt på et veldig høyt nivå, sier Kvålsvoll.

– Det begynner å tegne seg et visst mønster her med sammenlagtseier i Tour de l’Avenir og nå ungdomstrøye i Dauphiné. Hvor langt er det mulig å nå i karrieren for Tobias?

– Fortsetter han denne utviklingen, har vi plutselig en som kan være med å kjempe helt oppi der. Han har nok en jobb å gjøre på temposykkelen med tanke på sammendraget. Når det gjelder klatring er utgangspunktet veldig bra. Han må holde seg unna uhell og den type ting. Dersom han får fortsette med å jobbe på måten han gjør nå, og utvikle seg step-by-step, kan det bli utrolig spennende.

– Hvor lenge tror du Uno-X klarer å beholde ham?

– Jeg håper egentlig han blir. I Uno-X har han folk rundt seg han kjenner godt, et solid støtteapparat, trenerteam og så videre. Den norske mentaliteten skaper en trygghet rundt utviklinga. Så spørs det hva målet til Uno-X er, og om de ønsker å være med å kjempe i toppen av de aller største rittene. Det blir selvsagt viktig å holde ham i laget, samtidig som ingenting er bedre for et norsk lag enn å få opp en rytter som kan prestere i sammendraget for dem, sier Kvålsvoll.

Nordhaug: – Sinnssykt bra

En annen som har fulgt med på Halland Johannessens prestasjoner de siste dagene, er tidligere Sky- og Belkin-rytter Lars Petter Nordhaug.

– Det er helt sinnssykt bra det han har prestert, sier Nordhaug til Sykkelmagasinet.

– Jeg har ikke helt klart for meg nivåforskjellen på Tour de Suisse og Critérium du Dauphiné i år, men det er ritt som uansett har så god deltakelse at en topp 10-plassering er sinnssykt bra. Jeg satt og så på slutten av etappen over Galibier og Croix de la Fer, og han sitter jo med også når det blir støting opp den siste bakken. Du har Jonas Vingegaard som ble nummer to i Tour de France i fjor, som sitter og drar og så henger han med i en gruppe som blir redusert til 4-5 mann. Da har du på en måte nivået. Hadde du samlet inn det beste fra Tour de Suisse og Giro d’Italia, også, så hadde det ikke endret seg så myer mer enn at den gruppa hadde vokst seg litt større. Når han blir femtemann på en slik etappe, da holder du nivået til dem helt i toppen. Det er helt sinnssykt, sier Nordhaug.

Det var selv først og fremst i Ardennerklassikerne at Nøtterøy-mannen skapte seg et navn. Selv kaller han de bakkene for ’små humper’, selv om han også gikk veldig bra i Alpene selv da Tour de France-arrangøren la opp til to (!) passeringer av Alpe d’Huez under jubileumsutgaven i 2010.

– Dette er next level i Norge, mener Nordhaug.

– Jeg vet ikke om vi har hatt bedre klatrere i Norge noen gang. Det er klart, han må gjenta disse prestasjonene og vise at han klarer å gjøre det over tid – men han kan like gjerne gå for en topp 10-plassering i Tour de France. Han kan også vinne fra bruddet i fjelletapper, dersom det ikke er sammendraget han går inn for. Tidligere har vi hatt Carl Fredrik Hagen som har gjort det bra i La Vuelta, men dette er et annet nivå. Her er det ikke et snev av flaks og tilfeldigheter når han sitter igjen blant de fem beste på en fjellavslutning i Alpene, utdyper han.

– Ditt favoritt-terreng var i Ardennene, men det må likevel glede deg at vi får opp typer i Norge som kan prege noe annet enn massespurter og flate klassikere?

– Jeg vet hvor tungt det er å prestere i Ardennene, og et ritt som Liège-Bastogne-Liège. Å prestere rundt topp 10-15 der skrives det ikke for mye om her hjemme, men jeg vet hvor tøft det er. Å få til slike prestasjoner i et ritt som Dauphiné, og det som må kunne betegnes som ”ordentlig klatring”, er veldig imponerende. Så man jo også passe på å legge heder og ære, fyrverkeri og masse skryt til de som står bak Uno-X-systemet. Du kan være heldig å få fram både vidunderbarn og talent, men de hadde ikke vært der uten det gode opplegget rundt Uno-X-laget. Jeg kjenner ikke alt de gjør i detalj rundt trening og slike ting, men jeg kjenner mange av folkene som jobber der. Og det er opplagt at det jobbes veldig bra, avslutter Nordhaug.