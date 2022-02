Tilbyr unik mulighet for banesyklister

(Sykkelmagasinet): Norge og Vestlandet har fått sin nye storstue for banesykling på Sola. Nå ruster også den lokale videregående skolen opp med tanke på treningsfasiliteter vi ikke har hatt innenfor landegrensene våre tidligere.

I den forbindelse har Magnus Børresen fått i oppdrag å starte opp et nytt tilbud for elever ved Sola videregående skole: En egen linje for banesyklister.

– Den nye velodromen har kommet på plass, og Sola videregående skole føler et ansvar med tanke på at vi faktisk ligger plassert 100 meter unna det nye bygget. Er det noe som skal starte et slikt tilbud, så er det oss. Den ligger perfekt til i forhold til skolen vår, der man allerede har liknende tilbud for håndball, turn og fotball. Det er en flott mulighet til å kombinere idrett og skolegang på, sier Børresen til Sykkelmagasinet.

Om du drar kjensel på navnet hans, er det kanskje ikke så rart. Den tidligere toppsyklisten gikk over i en rolle som sportsdirektør i Team Coop fra 2017-sesongen. Nå fortsetter han yrkesveien som lærer.

Født 10 år for tidlig

Det er utvilsomt et spennende oppdrag han har påtatt seg. Historisk sett har det omtrent ikke kunnet gå an å satse på banesykling her til lands, uten at det stanset for eksempel Anders Oddli og Anita Yvonne Stenberg fra å gjøre nettopp det.

Hadde disse utøverne vært født en fem eller ti år senere, hadde utvilsomt en helt annen verden åpnet seg.

– Det er mye som er nytt rundt banesykling i år. Vi skal ta inn det første kullet nå, og siden det ikke er blir gjort før er jo dette en mulighet for utøvere som har planer om å kombinere banesykling med for eksempel landevei. Samtidig ser jeg jo også på dette som en stor mulighet. Det er ikke usannsynlig at neste generasjons olympiere har bakgrunn fra Sola videregående skole en gang i framtida. Den nye velodromen har i hvert fall alt av fasiliteter og er tilrettelagt for at det skal kunne skje.

Høy anerkjennelse internasjonalt

For oss som liker sykling, er det viktigste å vite at Sola Arena har en 250 meters bane som tilfredsstiller internasjonale mål. Det splitter nye anlegget åpnet for øvrig i fjor høst.

Men Sola Arena er i tillegg så mye mer. I midten av hallen ligger en topp moderne flerbruksbane med skillevegger som gjør at brukerne kan holde på med håndball, badmington, basketball, volleyball, innebandy eller tennis. Det finnes også en egen turnhall, i tillegg til to treningssentre, møte- og kontorlokaler.

Banesykling har som kjent lenge blitt neglisjert i Norge. Internasjonalt er idretten likevel en stor greie. Filippo Ganna, Elia Viviani, Michael Mørkøv, Lasse Norman Hansen, Corbin Strong, Roger Kluge, Simone Consonni, Benjamin Thomas, Lisa Brennauer, Chloe Dygert, Kirsten Wild, Elinor Barker, Letizia Paternoster, Mieke Kröger, Lotte Kopecky og Amy Pieters er bare noen av utøverne vi først og fremst forbinder med landeveien – men som også har kjempet om medaljer i bane-VM de siste årene.

Pionér – og noen etternølere

På starten av 70-tallet ble Knut Knudsen verdensmester og olympisk mester i individuelt forfølgelsesritt. Likevel måtte man altså vente helt til høsten 2021 før den første innendørsvelodromen av internasjonal standard ble åpnet.

Det er likevel aldri for sent å snu trenden. Etter åpningen har både Uno-X Pro Cycling Team, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm og mange andre landeveissyklister vært innom anlegget for å teste. Også de lokale idrettslagene Team Coop Sykkel, Team Coop Hitec, Stavanger SK og Sandnes SK sykler nå mer på bane enn noensinne.

– Både Alex og Sven Erik har brukt den en del i vinter og vært innom regelmessig. Det har både dreid seg om konkurranser på kvelden eller egen intervalltrening. Team Coop er innom her og Uno-X Pro Cycling har gjort unna litt testing med tanke på sittestilling og aerodynamikk, sier Børresen.

– Hvordan utvikler du deg som syklist ved å sykle på bane?

– Først og fremst får du veldig god forståelse av det taktiske aspektet. Det går mye på posisjonering. Du får også et veldig fint og rundt tråkk, så rent teknisk er det god lærdom. Utover det, dreier det seg blant annet om eksplosivitet og intensitet. Dette er jo mye kortere enn vanlig landeveissykling. Du utvikler hurtig og eksplosiv muskulatur som er godt å ha med seg videre over på landeveien, i tillegg til det taktiske egenskapene. Jeg vil påstå at banesykling er ganske enkelt overførbart til landeveien.

– Hvordan har interessen vært for å starte opp for linja for banesykling til høsten fram til nå?

– Utfordringen er vel at det ikke er så mange som kjenner til tilbudet ennå, men den tilbakemeldingen vi har fått hittil har vært positivt. Det virker på meg som folk synes det er spennende. Dette er et helt nytt tilbud, så vi er litt usikre på hvor stor oppslutning det kommer til å få. Med unntak av noen enkeltutøvere, har det ikke eksistert satsing på bane på verken klubb- eller forbundsnivå fram til nå. Tanken bak dette tilbudet er å få satsingen på banesykling opp og gå. Dersom det er 15-16-åringer der ute som er interessert i dette, er muligheten her nå. Vi har banen og vi har en skole som ønsker å legge til rette for toppidrett og utdanning, avslutter Børresen.

Er du interessert – eller kjenner du andre som kan være det? Les mer om tilbudet på Sola Videregående skole her. Fristen for å søke er 1. mars.