Slik ble Team Coop reddet - Sykkelmagasinet

(Sykkelmagasinet): I starten av august ble det slått alarm i Team Coop om at laget sårt trengte millioner av kroner til å opprettholde satsingen, hvis ikke ville Gylne Gutuer på Stange stå igjen som Coop-lagets aller siste opptreden.

André Drege endte opp med å vinne grusklassikeren, at på til foran lagkamerat Andreas Stokbro. Men fremdeles så det beksvart ut rundt lagets framtid.

Et par uker senere kunne TV 2 Sporten likevel melde at det fremdeles var håp. Da hadde Tour of Norway-spydspiss Roy Hegreberg tatt en ringerunde til sine sponsorer, og fått napp hos energiselskapet Repsol.

Tidligere i høst ble det søkt om lisens foran 2022-sesongen, og ryttere som har vært aktuelle for satsingen ble holdt varme. Det har likevel vært litt ’hysj-hysj’ rundt opplegget, men i dag ble endelig nyvinningen Team Coop-Repsol presentert.

– Vi har reddet laget, Team Coop-Repsol, sier en tydelig lettet Roy Hegreberg til Sykkelmagasinet.

Hegreberg: – Ekstremt viktig

Den tidligere syklisten har i årevis lett land og strand rundt i Norge etter sponsorer for Tour of Norway og (tidligere) Hammer Stavanger. Denne gangen måtte han trå til for å redde sykkellaget med røtter helt tilbake til 2004-sesongen da de gikk under navnet Team Sparebanken Vest.

Og mens norsk sykkelsport har fått en gallionsfigur i Uno-X som stadig vekk presser seg nærmere WorldTour-lisens og Tour de France, så visste Hegreberg samtidig at det var et veldig viktig tomrom bak der han kunne fylle.

– Jeg er veldig glad nå. Jeg mener dette er ekstremt viktig for norsk sykkelsport. Det er avgjørende for de ti rytterne som nå får sjansen. De hadde enten lagt opp eller måttet ta satsingen ned et nivå i klubbene. Noen av dem hadde sikkert også gått til utenlandske lag med den usikkerheten det medfører. Dette er også viktig for ungt talent som ser at det er flere muligheter enn å måtte ta steget direkte opp til Uno-X, sier Hegreberg.

Han mener utviklingstrappa for norske ryttere ser mye bedre ut nå.

– Steget opp til Uno-X (fra klubbnivå) er stort, og det blir enda større når du ser hvordan de spisser satsingen og tar nye steg. Det gjør det enda viktigere at det finnes et kontinentallag som kan hjelpe rytterne opp dit. Det er ikke alle ryttere som drar til utlandet som lykkes. Det er kanskje bare et fåtall som ender opp med å bli vesentlig bedre. Fra oss har Embret (Svestad-Bårdseng) og Louis (Bendixen) tatt steget i år, og tre andre gjorde de i fjor. Det viser i hvert fall at laget gjør noe rett, og det skal vi fortsette med. Jeg tror også det er motiverende for syklister i juniorklassen og de yngste innenfor seniorklassen, å se at det er flere veier som kan føre fram til målet.

– 10 millioner for å drifte

Han anslår at det må mer enn 10 millioner kroner til for å drive en fullverdig satsing på kontinentalnivået i dag. Det gjelder nemlig det samme for ildsjelene i sykkelsporten som for alle oss andre: Alt har blitt dyrere de siste åra.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Så da hovedsponsor Team Coop kom med forslag til sponsorstøtte til kvinnelaget Team Coop-Hitec Products og Team Coop, var det bare den ene halvdelen som jublet. Det var rett og slett ikke nok midler til at herredelen av satsingen kunne innta 2023-sesongen.

– Driften av et slik konsept har blitt veldig mye dyrere de siste åra. Reiser er dyrere, drivstoffprisene har steget. En sykkel som tidligere hadde kostet 50 000 kroner, koster 100 000 kroner i dag. Jeg kan anslå at det koster rundt 10 millioner kroner å drive et kontinentallag i dag. Da jeg selv la opp i 2012-sesongen klarte vi oss med 1/3 av den summen, sier han – vel vitende om at både COVID-19 og krigen i Ukrainia har bidratt til gjøre ting vanskeligere.

– Hvor nære var det at Team Coop nå ble historie?

– Det var en realitet at det nærmet seg slutten. Hadde vi ikke fått inn Repsol, hadde det ikke blitt noe mer. Det var alt eller ingenting. Vi var avhengige av en tittelpartner til, sier han.

Henter DS fra Ringerike

Det er seks ryttere fra dagens stall som blir med videre. Louis Bendixen og Embret Svestad-Bårdseng har alt gått til nye lag, mens også Andreas Stokbro får ny arbeidsgiver neste sesong.

Uten at Hegreberg vil bekrefte noen navn, er det svært nærliggende å tro at Drege, Olav Hjemsæter, Karsten Feldmann og Eirik Lunder er blant rytterne som blir med videre. I tillegg er Martin Tjøtta ventet å ta steget over fra Ringerike SK.

Derfra dukker nemlig også lagets nye sportsdirektør opp.

– Sverre Dyngeland Vik blir med oss som sportsdirektør. Han har veldig god oversikt over rytterne og har fått veldig gode skussmål. I tillegg blir Gilbert De Weerdt og hans belgiske støtteapparat med videre. Sverre gleder seg til å samarbeide med ham, og Gilbert er viktig for oss med så mange kontakter etter mange år i internasjonal sykkelsport.

Planlegging av 2023-sesongen

Nå begynner jobben med å forlenge med seks av de nåværende rytterne og signere de fire nye. Deretter skal alt av utstyr, samlinger, ritt-invitasjoner og annen logistisk planlegging starte opp.

– Det er jo egentlig nå den virkelige jobben starter, sier Hegreberg som regner med at godkjenning av UCI-lisens bare er en formalitet.

– Har dere dårlig tid på å stable 2023-opplegget på beina nå?

– Det går nok greit. Vi skulle gjerne hatt det på plass for en måned siden eller to, men nå er vi i november. Da er rytterne i off season, og mye av denne jobben hadde vi gjort nå, uansett.

Treårige avtaler på plass

Årets sesong ble avblåst tidligere enn planlagt for Coop-rytterne med dobbeltseier i Gylne Gutuer. Neste år – og i årene som kommer – skal Hegreberg, Erik Johan Sæbø, Jan Erik Fjotland, Njål Østerhus og Stein Ørn sørge for at historien ikke gjentar seg.

– Hvis vi skal drive et lag, skal vi gjøre det med et fullskala rittprogram. Det blir dyrt med alt vi har av utstyr og kjøretøyer, men nå har vi skrevet avtaler med både Coop og Repsol de neste tre årene, så da bare gleder vi oss til å ta fatt på den jobben, sier Hegreberg.

Energiselskapet Repsol er alt inne som sponsor for Stavanger SK og er generalsponsor for Tour of Norway. Repsol Norge har sitt hovedkontor i Stavanger og har vært inne som sponsor i norsk sykkelsport siden 2016.

Nytt er det også at Tour des Fjords AS nå skal tettere inn i driften av sykkellaget. Selv om Hegrebergs hovedfokus fremdeles vil være å arrangere Tour of Norway på vårparten.

– Det blir litt lettere når vi deler lokaler inne på Sola Arena. Jeg tror det er positivt både for Tour of Norway og andre prosjekter vi holder på med, avslutter Hegreberg.