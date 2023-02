Nå heter vi Sykkelmagasinet Gruppetto

Med et opplag på 5000 blir Sykkelmagasinet Gruppetto Norges største sykkelmagasin, og med en økt nettsatsing samt en videreføring av podkasten Gruppo Compatto er det ingen tvil om hvem som tilbyr den beste redaksjonelle sykkelpakken.

– Dette er en klassisk «hvis du ikke kan slå dem, slå deg sammen dem»-situasjon der Vidar og vi har kommet fram til at det aller beste for alle parter, inkludert leserne, er at vi slår sammen prosjektene våre, og tilbyr en større og bedre pakke for alle. Gruppettos lesere vil få tilgang til masse digitalt innhold, Sykkelmagasinets lesere vil kunne glede seg til seks magasiner i året framfor fire, og da håper vi og regner med at landets sykkelinteresserte skal få sine behov dekket, forteller Mats Ulshagen, sjefsredaktør i Mediehuset Publishing AS.

Publishing AS gir ut en rekke magasiner og har en særlig styrke innenfor sport – med egne magasiner for sykkel, ski, friidrett, padling og orientering. I og med sammenslåingen tror redaktør Vidar Pettersson at han vil kunne dra veksler på å være en del av et bredt redaksjonelt miljø.

– Dyktige skribenter med erfaring og kunnskap fra andre idretter, betyr at vi kan bidra med tips og informasjon som kommer syklister til gode, sier Vidar Petersson.

Mer fokus på forbrukerstoff

Han forteller imidlertid at ingen av leserne har grunn til å bli veldig bekymret, og at både lesere av Gruppetto og Sykkelmagasinet vil kjenne seg igjen.

– Vi slår sammen redaksjonene, og jeg får med meg mange spennende journalister fra Sykkelmagasinet, men kommer til å fortsette å skrive mye selv.

Han forteller at det vil være et litt større fokus på forbrukerstoff enn tidligere, og leserne skal kunne forvente seg mer tester i tiden framover.

Som en følge av dette vil vi kunne være til stede ved flere ritt, tilby mer variert stoff, og ikke minst vil som nevnt testkapasiteten øke. Petter Theodorsen (tidligere syklist for Team Sparebanken Sør) begynte så smått å teste ustyr for oss i 2022, og vil bli enda mer sentral i sesongen som venter.

Nettsatsing og podcast

Jarle Fredagsvik vil ha det digitale redaktøransvaret, og vil produsere unikt stoff for sykkelmagasinet.no, i tillegg til nye artikler fra årets utgaver, og fra det rikholdige arkivet fra to blader som har vært lenge på markedet.

– Med Uno-X og haugevis av nye, norske talenter innenfor sykkelsporten, er dette utrolig spennende tider for sykkelinteressen, og her ønsker Sykkelmagasinet Gruppetto å ta en viktig rolle, sier Fredagsvik.

I 2023 må du også holde et øye med Gruppo Compatto, der Fredagsvik og makker Jonas Lindstrøm angriper og dissekerer sykkelmaterien på deres eget, nerdete vis. Hittil har blant annet Johannes Staune-Mittet, Tobias Foss, Alexander Kristoff og Kurt Asle Arvesen besøkt podcasten vår.

– Når dukker den svenskitalienske legenden Roberto Vacchi egentlig opp i podcasten, det er vel egentlig det mange går rundt og lurer på, kommenterer Fredagsvik.

Heng med i sykkeluniverset til Sykkelmagasinet Gruppetto utover, og du vil få svaret!